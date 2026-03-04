هل الصورة قاسية؟.. غريزمان يسخر من لاعبي برشلونة

وطنا اليوم:احتفل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا على حساب فريقه السابق برشلونة بطريقة ساخرة أثارت تفاعلاً كبيرًا وجدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك غريزمان في مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة على ملعب “كامب نو” مساء أمس الثلاثاء، ورغم الهزيمة 3-0، فإن “الأتلتي” تمكن من الصعود إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت برباعية دون رد لصالح أتلتيكو مدريد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

ونشر النجم الفرنسي عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” صورة من أحداث المباراة، يظهر فيها وهو يقف مبتسمًا ويحتفل بحماس واضح، بينما يظهر في الخلفية لاعبان من فريق برشلونة ملقيين على أرضية الملعب، في مشهد يعبر عن الحسرة والإرهاق الجسدي والنفسي بعد فشل النادي الكتالوني في تعويض فارق الأهداف وحسم التأهل.

وأرفق النجم الفرنسي اللقطة بتعليق ساخر متسائلًا: “هل هذه الصورة قاسية للغاية؟”.

وتعد صورة غريزمان ردًا على صورة سابقة نشرها برشلونة في مارس عام 2025، عندما التقى الفريقان في بطولة الدوري الإسباني على ملعب “ميتروبوليتانو”. وفي تلك المباراة كان أتلتيكو متقدمًا بهدفين دون رد، قبل أن يقلب برشلونة الطاولة ويحقق انتصارًا مثيرًا بنتيجة 4-2.

وعقب المباراة نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها غريزمان في المقدمة وعلامات الحزن تبدو عليه، بينما يتجمع لاعبو برشلونة في الخلفية للاحتفال، وأرفق النادي الكتالوني الصورة بتعليق ساخر قال فيه: “هل هذه الصورة قاسية جدًا؟”.

ويبدو أن النجم الفرنسي لم ينس هذا الموقف، واحتفظ به حتى جاءت اللحظة المناسبة، وعقب إطلاق صافرة نهاية مباراة إياب نصف نهائي الكأس وتأكد إقصاء برشلونة، نشر غريزمان صورة احتفاله بالعبارة الساخرة نفسها التي استخدمها النادي الكتالوني.

وتعد هذه أول بطولة يخسرها برشلونة هذا الموسم، بعدما توج ببطولة السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، ويواصل صدارة الليغا والمنافسة في دوري أبطال أوروبا