بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حسان يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتعلّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي

58 دقيقة ago
حسان يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتعلّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي

وطنا اليوم:عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم وزراء ومسؤولين، جرى خلاله استعراض الخطط والإجراءات المتعلقة باستدامة المخزون الاستراتيجي وسلاسل التزويد والإمداد، وأمن الطاقة، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وعرض الوزراء والمسؤولون المعنيون خلال الاجتماع خطط وزاراتهم، والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الظروف الإقليمية؛ الهادفة لضمان إدامة الجاهزية، حيث أكدوا أن المخزون الاستراتيجي من الغذاء والسلع الاستراتيجية والطاقة آمن ومتنوع وكاف، وأن العمل جار من خلال الخيارات والبدائل المختلفة؛ لتجاوز أي تحديات في سلاسل التوريد، وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وحضر اللقاء وزراء: المياه والري، والنقل، والاتصال الحكومي، والطاقة والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة والتموين، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية، والتخطيط والتعاون الدولي، والعمل، والمالية، والاستثمار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:20

رئيس الوزراء: أمن وأمان الأردن فوق كل اعتبار

12:14

استهداف قاعدة أمريكية بمطار بغداد وهجمات بالمسيّرات على أربيل

12:06

إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”

12:04

من توماهوك إلى ثاد.. كم تنفق واشنطن على حرب إيران؟

11:43

الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025

11:36

أمانة عمان تبدأ باستقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام

11:33

الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية

10:57

وفيات الاربعاء 4-3-2026

10:54

الأمن السيبراني والأمن الوطني: معركة العصر الخفية

10:49

تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن

10:42

حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن

10:31

الكشف عن هويات 4 جنود أمريكيين قتلتهم مسيّرة بالكويت

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026