تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن

ساعتين ago
تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن

وطنا اليوم:أصدرت سفارة الولايات المتحدة في عمّان تنبيهًا أمنيًا أعلنت فيه إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأميركيين حتى إشعار آخر، وتفعيل تعليمات البقاء في أماكن الإقامة لجميع أفراد البعثة.
وأكدت السفارة أن سلامة الأميركيين في الخارج تمثل أولوية قصوى، داعية المواطنين الأميركيين في الأردن إلى اتباع الإرشادات الأمنية، ومراجعة خطط سفرهم تحسبًا لأي اضطرابات محتملة.
وأشارت إلى أن السلطات الأردنية أنهت الإغلاق المؤقت للأجواء، مع التأكيد على ضرورة متابعة وسائل الإعلام المحلية ومصادر الحكومة الأردنية للاطلاع على أي مستجدات.
كما دعت السفارة الراغبين في مغادرة الأردن إلى التواصل مع شركات الطيران أو وكلاء السفر لمعرفة الخيارات المتاحة، موضحة أن المعابر البرية مع الدول المجاورة تعمل وفق ساعات محددة قابلة للتغيير بحسب الظروف الأمنية.
وشددت على أهمية التسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP)، والابتعاد عن أماكن التجمعات، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، مع التواصل مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ


