بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن

ساعتين ago
حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن

وطنا اليوم:قررت هيئة الإعلام، مساء الثلاثاء، حظر نشر أي فيديوهات أو معلومات تتعلق بالعمليات الدفاعية للمملكة، تحت طائلة الملاحقة الجزائية من أجهزة الدولة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومديرية الأمن العام.
وفيما يخص وسائل الإعلام المرخصة والفرق الزائرة المصرح لها بالتصوير من الهيئة، أكدت هيئة الإعلام استمرار التنسيق مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة – الجيش العربي، وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، إلى جانب مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، لتنظيم عمليات التغطية الإعلامية عبر قنوات الاتصال المعتمدة. كما شددت على أهمية التشاركية في مكافحة جميع أشكال مخالفة القانون، وضرورة التنسيق مع الهيئة للإبلاغ عن أي محتوى مخالف لهذا التعميم؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء القرار في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات صراع مسلح بين أطراف خارجية، وما لذلك من انعكاسات على المملكة، ونظرًا لحساسية العمليات الدفاعية التي تنفذها قواتنا المسلحة الباسلة – الجيش العربي. كما يأتي في ضوء قيام بعض الأشخاص غير المخولين وغير المرخص لهم بالتصوير أو ممارسة العمل الإعلامي بنشر وبث معلومات وأخبار مضللة وغير دقيقة، بما قد يلحق الضرر بأمن المملكة الأردنية الهاشمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:20

رئيس الوزراء: أمن وأمان الأردن فوق كل اعتبار

12:14

استهداف قاعدة أمريكية بمطار بغداد وهجمات بالمسيّرات على أربيل

12:06

إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”

12:04

من توماهوك إلى ثاد.. كم تنفق واشنطن على حرب إيران؟

11:43

الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025

11:36

أمانة عمان تبدأ باستقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام

11:33

الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية

11:25

حسان يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتعلّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي

10:57

وفيات الاربعاء 4-3-2026

10:54

الأمن السيبراني والأمن الوطني: معركة العصر الخفية

10:49

تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن

10:31

الكشف عن هويات 4 جنود أمريكيين قتلتهم مسيّرة بالكويت

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026