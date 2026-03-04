بنك القاهرة عمان
الحنيطي: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهديد

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، امس الثلاثاء، وحدة صواريخ الهوك معدل/20، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي وقائد الوحدة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز تناول مستوى الجاهزية الفنية والعملياتية، والإجراءات التي اتخذتها الوحدة خلال الأيام الماضية في التعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع ومنشآت داخل أراضي المملكة في عدد من المحافظات.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن حماية سماء المملكة واجب سيادي لا يقبل المساومة أو التهاون، مشدداً على أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح بأي محاولة لاختراق أجوائها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه، وفق إجراءات عملياتية دقيقة.
وأوضح اللواء الركن الحنيطي أن القيادة العامة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، ماضية في تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتطورات التقنية الحديثة، لافتاً النظر إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل النوعي مستمر بما يعزز الجاهزية ويُرسّخ مستوى الاحترافية في أداء الواجبات الموكلة إليهم.
كما شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، مرتبات قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية صلاة المغرب وتناول طعام الإفطار، مثمّناً جهودهم ويقظتهم العالية في حماية سماء المملكة وصون أمنها واستقرارها، مؤكداً أن الجيش العربي سيبقى الدرع الحامي للوطن والسد المنيع في مختلف الظروف والتحديات.


