الأردن يعلن إعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن ضيف الله الفرجات، الثلاثاء، عن إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام كافة حركة الطيران المدني (القادم، المغادر، والعابر) والغاء الاغلاق الجزئي الذي كان معمول به منذ مساء أمس الاثنين، وذلك بعد مراجعة دقيقة وتقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد الفرجات أن قرار إعادة فتح الأجواء اتُّخذ عقب تقييم معمق للمخاطر بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، مشدداً على أن القرار ينسجم تماماً مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني .

وأوضح أن الهيئة تضع سلامة المسافرين والطواقم الجوية، وحماية المجال الجوي للمملكة، على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الكوادر الفنية في الهيئة ستواصل مراقبة المستجدات الإقليمية عن كثب وعلى مدار الساعة، لاتخاذ أي إجراءات احترازية تضمن استمرارية العمليات الجوية بشكل آمن ومنتظم.

ودعت الهيئة المسافرين إلى ضرورة التواصل المستمر مع الناقلين الجويين لمتابعة التحديثات التشغيلية والتعديلات التي قد تطرأ على جداول الرحلات الجوية نتيجة هذه العودة.

وأكدت الهيئة التزامها بتوفير بيئة طيران آمنة ومستقرة، بما يعزز مكانة الأردن كمركز حيوي للملاحة الجوية في المنطقة.