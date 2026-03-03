بنك القاهرة عمان
الجيش: الصواريخ الإيرانية ليست عابرة وتستهدف الأراضي الأردنية

3 ساعات ago
الجيش: الصواريخ الإيرانية ليست عابرة وتستهدف الأراضي الأردنية

وطنا اليوم:أكد مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري، أن الصواريخ الإيرانية ليست عابرة وتستهدف الأراضي الأردنية.
وقال الحياري، إن القوات المسلحة تقوم بالدفاع عن الوطن بكل قوة.
وبين أن الجيش سيرد بحزم على أية محاولات تمس بأمن الوطن، مشيرا إلى أن التهديدات لن تثني القوات المسلحة عن القيام بمهامها.
وطالب الحياري، بعدم نشر أية معلومات مغلوطة، مؤكدا أن الجهات المعنية ترد فورا وتنفي هذه الشائعات، وستلاحق كل من يحاول نشر الأخبار غير الصحيحة.


