الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لبحث الأوضاع الخطيرة في المنطقة.

وشدد جلالته خلال الاتصال، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتي تمثل خرقا للقوانين الدولية وتعديا على سيادة الدول.

وأكد الزعيمان ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات وتجنيب المنطقة خطر توسيع الصراع.