الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي متوفر في الفروع

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، يوم الثلاثاء، عن توفر كميات جديدة من زيت الزيتون التونسي في كافة فروعها وأسواقها المنتشرة في مختلف محافظات الأردن.

وأكدت المؤسسة أن عملية البيع ستتم بذات السعر الثابت الذي اعتمد في المرة الماضية دون أي زيادة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.