وزير الطاقة يؤكد عدم تسجيل أي نقص في الغاز والمشتقات النفطية محليا

54 دقيقة ago
وزير الطاقة يؤكد عدم تسجيل أي نقص في الغاز والمشتقات النفطية محليا

وطنا اليوم:أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، أن مخزون الأردن من المشتقات النفطية بمختلف أنواعها والغاز المنزلي متوفر بكميات كافية، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة الوطنية تعمل وفق خطط تشغيلية واستباقية معتمدة.
وأوضح أن البدائل الفنية واللوجستية متاحة وجاهزة، بما يضمن استمرارية تزويد المملكة بالغاز الطبيعي والمشتقات النفطية في مختلف الظروف، مؤكدًا عدم تسجيل أي نقص في السوق المحلية، لا سيما في مادة الغاز المنزلي المستخدم لأغراض الطهي، وبما يلبي احتياجات المملكة بالكامل دون أي عجز.
وأشار إلى أن مرافق قطاع الطاقة في المملكة تعمل بكامل طاقتها، إلى جانب توفر الوقود البديل (الوقود الثقيل والديزل) المستخدم في محطات توليد الكهرباء عند انقطاع الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن إدارة ملف الطاقة تتم بكفاءة عالية وبمتابعة يومية منتظمة، وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية ضمن منظومة مؤسسية متكاملة أثبتت قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية بكفاءة واقتدار.


