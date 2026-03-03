الأمن السبيراني : لا رسائل تحذيرية مباشرة على هواتف الأردنيين

وطنا اليوم:أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أنه لن يقوم في هذه المرحلة بإرسال أيّة رسائل على هواتف الأردنيين، مشيراً إلى أنه سيتم نشر أيّة رسائل توعية أو تحذيرات صادرة عن المركز أو عن المؤسسات الرسمية الأخرى عبر بيانات رسمية صادرة عن مديرية الأمن العام وناطقها الإعلامي.

وأوضح أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي في ضوء ما تتعرض له المملكة من محاولات قرصنة وهجمات سيبرانية منها ما قد يستخدم اسم المركز أو جهات رسمية أخرى من خلال رسائل نصية أو عبر منصات إلكترونية ومواقع التواصل بهدف التضليل والاختراق.

ودعا المركز في بيان له الإخوة المواطنين في هذه المرحلة عدم التعامل مع أية رسائل أو روابط وهمية تحذيرية تستخدم زيفاً اسم المركز أو أيّة مؤسسة رسمية أخرى واعتبار أية رسائل تصل إليهم بمنزلة رسائل قرصنة واختراق.

كما أهاب المركز بالإخوة المواطنين اتباع عدة إرشادات وقائية تجنّباً للهجمات السيبرانية والقرصنة أو الاحتيال الإلكتروني.

وتتمثل هذه الإجراءات في عدم فتح أية روابط (Links) أو مرفقات تصل عبر الرسائل النصية (SMS) أو تطبيقات التواصل، لا سيّما تلك التي تدّعي وجود “تحديثات أمنيّة” أو “جوائز” أو “مساعدات مالية”. لا تشارك أبداً كلمات المرور أو تفاصيل البطاقات الائتمانية عبر أية رسالة أو مكالمة هاتفية، مهما بدت جهة الاتصال رسمية.

وأكّد أن التعاميم الأمنيّة الرسمية تصدر حصراً عبر القنوات الموثوقة لمديرية الأمن العام والمنصات الحكومية الرسمية ذات النطاق (jo).

ودعا المركز إلى الاقتصار في تحميل وتحديث تطبيقاتك على المتاجر المعتمدة (Google Play, App Store).

كما دعا إلى تفعيل التحقق بخطوتين (2FA): ننصح بتفعيل خاصية “التحقق بخطوتين” على جميع حسابات التواصل الاجتماعي والتطبيقات البنكية لضمان تطبيق حماية إضافية.

وأوصى المركز بإجراء عمليات النسخ الاحتياطي من خلال الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات المهمّة بعيداً عن جهازك المتّصل بالإنترنت بانتظام.

واختتم المركز الوطني للأمن السيبراني في بيانه أن الوعي والالتزام بهذه الإرشادات هو الركيزة الأساسية لتعزيز الأمن السيبراني الوطني.