حسَّان يجري جولة تفقدية لعدد من المواقع في عجلون وإربد

وطنا اليوم:أجرى رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، جولة ميدانيَّة تفقديَّة لعدد من المواقع في محافظتيّ عجلون وإربد.

واستهلّ حسّان الجولة بزيارة شركة دُرّة عمون للصناعات الغذائيَّة في قضاء صخرة، ووجِّه بتوفير الدَّعم الضَّروري لإنجاز توسعتها والإنتقال إلى موقع جديد خلال العام الحالي، لزيادة خطوط الإنتاج والتصدير، وشمولها في برنامج تحفيز الصِّناعات الغذائيَّة؛ بما يسهم في مضاعفة فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلِّي.

وزار شركة الأزياء التقليديَّة لصناعة الألبسة في قضاء صخرة، ووجِّه بتوفير الدعم اللازم لإنشاء مصنع آخر للشَّركة خلال العام الحالي يوفِّر 1200 فرصة عمل، إلى جانب النظر في تغطية صحيَّة أوسع للعاملين في الفروع الإنتاجيَّة، والتوسُّع في البرامج التي تقدِّمها معاهد التَّدريب المهني من خلال إضافة برامج جديدة متخصِّصة في مجال صناعة الألبسة؛ بما يسهم في رفع قدرات العاملين فيها.

كما زار حسّان جمعيَّة ارحابا الخيريَّة في لواء المزار الشَّمالي بمحافظة إربد، ويوجِّه بتأهيل شامل لمرافقها، وتزويدها باللوازم والأجهزة الضروريَّة لإدامة عملها والتوسُّع في تقديم خدماتها لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

ووجّه خلال زيارته للواء المزار الشَّمالي في محافظة إربد بتحويل مركز صحِّي ارحابا الأوَّلي إلى شامل؛ لتحسين خدماته التي يقدمها للمواطنين والتوسُّع فيها على مدار 24 ساعة يوميَّاً.

وتفقَّد حسّان مركز صحِّي صمد والزَّعترة الأوَّلي في لواء المزار الشَّمالي، ويوعز بالإسراع في توفير مبنى بديل له، وإجراء الصِّيانة الضروريَّة للمبنى الحالي لحين الانتقال إلى المبنى الجديد.

كما تفقَّد مدرسة ارحابا الثانوية الشاملة للبنات في لواء المزار الشمالي في محافظة إربد، ويوجِّه بإجراء صيانة شاملة لها، وتأهيل مرافقها، ورفد مختبراتها بأجهزة حديثة لخدمة الطلبة