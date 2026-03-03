بنك القاهرة عمان
مدارس كنجستون الأولى على العالم

4 ساعات ago
وطنا اليوم _

حَصلت مدارس كنجستون الدولية على المركز الأول على مستوى العالم في اختبار مادة اللّغة العربية بعد حصول طالبها هاشم البطاينة على المركز الأول في اختبارات Cambridge IGCSE Arabic.

وقَد تَمّ تكريم المدارس من جهة الاعتماد العالمية Cambridge International Education وتكريم الطالب هاشم على هذا الإِنجاز.

وأَعرب مدير عام المدارس الدّكتور محمد أبو عمارة عَن مدى سعادته وفخره بهذا الإِنجاز مُتقدِّمًا بالشكر للكوادر الفنية على جهودها الكبيرة لتطوير مهارات الطّلبة.

ويضاف هذا الإِنجاز الكبير لمجموعة إِنجازات سابقة حقّقت بها مدارس كنجستون المراكز الأولى على مستوى العالم.


