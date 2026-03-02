أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 50%.. ومخاوف من شلل إمدادات هرمز

وطنا اليوم:أفادت وكالة بلومبيرغ بأن أسعار الغاز في أوروبا قفزت بنسبة 50% بعد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وشهدت أسواق الطاقة الأوروبية، يوم الاثنين، صدمة سعرية غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تجاوزت 50%، وذلك على خلفية التصاعد الدراماتيكي للعمليات العسكرية ضد إيران وتعطل سلاسل الإمداد الحيوية.

أرقام قياسية في العقود الآجلة

وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، سجلت السوق الأوروبية التطورات التالية:

أعلى نسبة ارتفاع: تمثل قفزة الـ 50% في العقود الآجلة للغاز الارتفاع الأكبر الذي تشهده الأسواق منذ آب 2023.

سبب الانفجار السعري: يعزى هذا الارتفاع حصريا إلى توقف حركة ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

مضيق هرمز.. شريان الطاقة المخنوق

تعكس هذه الأرقام مدى ارتباط الأمن الطاقي الأوروبي بالاستقرار في منطقة الخليج:

الأهمية العالمية: يعد المضيق مسارا لا غنى عنه، حيث تعبر من خلاله نحو خمس صادرات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

التأثير الشامل: لم يقتصر الارتفاع على الغاز فحسب، بل شهدت أسعار النفط هي الأخرى ارتفاعا حادا جراء الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط.

تحذيرات من الاستمرارية

يحذر المحللون الاقتصاديون من أن استمرار تعليق الشحنات قد يؤدي إلى أزمة طاقة حادة في أوروبا، مما سينعكس بشكل مباشر على تكاليف الصناعة ومعيشة المواطنين، خاصة مع دخول الحرب يومها الثالث دون بوادر للتهدئة