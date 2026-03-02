رئيس الوزراء يلتقي كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية

وطنا اليوم:قال ينال فريحات إن كتلة جبهة العمل الإسلامي عقدت اجتماعاً استمر أربع ساعات مع رئيس الوزراء والفريق الوزاري، ناقشت خلاله عدداً من القضايا المطلبية، مؤكداً أنها تحدثت بصراحة حول حقوق المواطنين واحتياجاتهم.

وأوضح فريحات أن الكتلة طالبت بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وإصدار قانون عفو عام، وشمول جميع المتقدمين بالقروض والمنح الجامعية، إضافة إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية والحد من التوقيف الإداري.

كما دعت إلى إعادة فتح مراكز تعليم وتحفيظ القرآن الكريم التي أُغلقت، والعمل على إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية استيراد الغاز.

وأشار إلى أن هذه المطالب تأتي في إطار حرص الكتلة على نقل هموم المواطنين والسعي لإيجاد حلول تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي