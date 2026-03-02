بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

ساعتين ago
الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن ونقيب تجار المواد الغذائية العين خليل الحاج توفيق أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية والمواد الأولية تكفي المملكة لأشهر عديدة.
وقال في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع التجاري والخدمي جاهز للتعامل مع أي تطورات إقليمية قد تنعكس على حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتزويد، موضحا أن المستوردين والتجار يملكون بدائل عديدة للاستيراد.
وأضاف الحاج توفيق أن الغرف التجارية تعمل اليوم مع نقابات وجمعيات أصحاب العمل كفريق واحد لمتابعة الأحداث الجارية في الإقليم والتعامل معها بما يكلف القطاع الخاص من خبرات وبالتنسيق والشراكة مع الوزارات والدوائر والجهات المعنية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة في عدة قطاعات حيوية مثل الشحن والملاحة والتخليص والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي وغيرها للوقوف على آخر المستجدات وتشخيص الواقع واتخاذ الحلول المناسبة خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمدة النزاع في المنطقة.
وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص بمختلف مكوناته لن يتوانى عن القيام بواجباته لخدمة الوطن والمواطن في كل الظروف بالتشارك مع الجهات الرسمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:47

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 50%.. ومخاوف من شلل إمدادات هرمز

16:39

رئيس الوزراء يلتقي كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية

15:55

قبرص تعلن إخلاء مطار بافوس ومنطقة قاعدة أكروتيري البريطانية

15:41

ارتفاع حصيلة الجنود القتلى من الأميركيين خلال العملية مع إيران إلى 4

15:37

الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها

15:30

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث

15:26

قطر للطاقة: وقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري إيراني

15:25

الأميرة سناء عاصم ترعى حفلاً لجمعية الأخاء الأردنية العراقية

15:09

صديد بالمعدة والأمعاء.. تفاصيل جديدة حول حالة مي عز الدين الصحية

15:00

الملك لرئيس الصومال: أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه وحماية أمنه واستقراره

14:53

القيادة المركزية الأميركية: 3 مقاتلات أسقطت بنيران صديقة فوق الكويت

14:26

في الذكرى العاشرة لاستشهاد الرائد راشد الزيود

وفيات
آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026