الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها

ساعتين ago
وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق خفض التصعيد واستعادة التهدئة واعتماد الدبلوماسية سبيلا لتكريس الأمن والاستقرار.
وجدّد الصفدي في اتصالين هاتفيين إدانة المملكة الاعتداءات الإيرانية عليها وعلى دول الخليج العربي، ورفض هذه الاعتداءات بما تمثل من تصعيد غير مُبرر وخرق فاضح للقانون الدولي وسيادة الدول.
وأكّد أنّ الأردن والدول العربية ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها.
وأكّد وزيرا خارجية البوسنة والهرسك والنرويج تضامنهما مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات وأهمية الدبلوماسية سبيلًا لاستعادة الاستقرار.


