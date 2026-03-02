بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك لرئيس الصومال: أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه وحماية أمنه واستقراره

ساعتين ago
الملك لرئيس الصومال: أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه وحماية أمنه واستقراره

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بحثا خلاله التطورات الإقليمية الراهنة.
وشدد جلالته على أن أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه وحماية أمنه واستقراره.
وتم التأكيد، خلال الاتصال، ضرورة حل التوترات بالحوار والقنوات الدبلوماسية بما يحقق التهدئة الشاملة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:47

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 50%.. ومخاوف من شلل إمدادات هرمز

16:39

رئيس الوزراء يلتقي كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية

15:55

قبرص تعلن إخلاء مطار بافوس ومنطقة قاعدة أكروتيري البريطانية

15:49

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

15:41

ارتفاع حصيلة الجنود القتلى من الأميركيين خلال العملية مع إيران إلى 4

15:37

الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها

15:30

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث

15:26

قطر للطاقة: وقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري إيراني

15:25

الأميرة سناء عاصم ترعى حفلاً لجمعية الأخاء الأردنية العراقية

15:09

صديد بالمعدة والأمعاء.. تفاصيل جديدة حول حالة مي عز الدين الصحية

14:53

القيادة المركزية الأميركية: 3 مقاتلات أسقطت بنيران صديقة فوق الكويت

14:26

في الذكرى العاشرة لاستشهاد الرائد راشد الزيود

وفيات
آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026