الملك لرئيس الصومال: أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه وحماية أمنه واستقراره

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بحثا خلاله التطورات الإقليمية الراهنة.

وشدد جلالته على أن أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه وحماية أمنه واستقراره.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، ضرورة حل التوترات بالحوار والقنوات الدبلوماسية بما يحقق التهدئة الشاملة.