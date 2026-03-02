نائب يطالب بفتح الأجواء الأردنية لضرب النظام الإيراني

وطنا اليوم:تساءل أحد أعضاء مجلس النواب، عن دور الدبلوماسية الأردنية مما يحدث في الإقليم، واختراق الأجواء الأردنية بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، دون تحرك واضح، وطرد القائم بأعمال السفارة من الأردن، لافتا أنه يجب وضعه بطائرة وطرده خارج المملكة”.

ودعا النائب علي الخلايلة خلال الجلسة التشريعية، اليوم الاثنين، إلى فتح الأجواء الأردنية أمام الدول الصديقة كافة؛ بهدف ضرب النظام الإيراني المجرم الدموي.