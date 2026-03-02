بنك القاهرة عمان
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤجلان أقساط سلف صندوقي التعاون والادخار لشهر آذار

31 دقيقة ago
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤجلان أقساط سلف صندوقي التعاون والادخار لشهر آذار

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام تأجيل القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر آذار 2026
ويأتي هذا القرار بتوجيهات ملكية سامية تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد


