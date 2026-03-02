بنك القاهرة عمان
إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر

ساعة واحدة ago
إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، ضيف الله الفرجات،، عن اتخاذ قرار بـ إغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتقييماً للمخاطر وفقاً للمعايير الدولية.
وأوضح الكابتن الفرجات أن هذا الإجراء سيُطبق بشكل يومي، حيث يبدأ الإغلاق من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحاً من اليوم التالي، وسيبقى العمل بهذا القرار سارياً اعتبارا من الليلة وحتى إشعارٍ آخر، وذلك ضماناً لسلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية.
ودعت الهيئة جميع المسافرين بضرورة القيام بالتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية للتأكد من مواعيد رحلاتهم ومتابعة أي تعديلات قد تطرأ عليها.


