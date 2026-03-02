سلطة إقليم البترا تؤكد استمرار استقبال الزوار واستقرار الحركة السياحية

وطنا اليوم:أكدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أن الحركة السياحية في مدينة البترا تسير بشكل طبيعي، وأن الموقع الأثري يستقبل زواره كالمعتاد.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأوضاع داخل الإقليم مستقرة وآمنة وجميع المرافق والخدمات السياحية تعمل بكامل طاقتها بما في ذلك مراكز الزوار والمسارات السياحية والخدمات الفندقية.

وأشار إلى أن البترا باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية في الأردن، تواصل استقبال السياح من مختلف الجنسيات، مؤكدا جاهزية الكوادر العاملة في القطاع السياحي لتقديم الخدمات للزوار وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وأضاف إن الجهات المعنية في الإقليم تتابع بشكل مستمر مع الشركاء في القطاع السياحي لضمان انسيابية الحركة السياحية وتقديم تجربة آمنة ومتكاملة للزوار، داعيا الراغبين بزيارة البترا إلى الاطمئنان واستقرار الأوضاع واستمرار البرامج السياحية المعتادة.

وأشار الى أن البترا ترحب بزوارها من مختلف دول العالم وتبقى مفتوحة أمام السياحة العالمية كأحد أهم مواقع التراث الإنساني.