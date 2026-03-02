بنك القاهرة عمان
الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

ساعتين ago
وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال اتصال هاتفي، التصعيد الخطير في المنطقة.
وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي جرى أمس الأحد، رفض الأردن للاعتداءات على المملكة وعدد من الدول العربية، مؤكدا ضرورة الاحتكام للحوار سبيلا لحل الأزمات.
من جانبها، أعربت ميلوني عن إدانتها للهجمات الإيرانية، مؤكدة التزام بلادها بالعمل مع الأردن والشركاء لتحقيق التهدئة.


