إقامة مباريات الجولة 18 من دوري المحترفين دون جمهور

وطنا اليوم:قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إقامة مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم بدون حضور جماهيري، وذلك في ضوء الظروف الأمنية في المملكة والمنطقة المحيطة، وحرصا على السلامة العامة.

وأكدت الجهات المنظمة للمسابقات المحلية أن القرار يأتي كإجراء احترازي قبيل انطلاق منافسات الجولة، لتجنب التجمعات الكبيرة في محيط الملاعب والمناطق العامة.

وتنطلق الأحد، منافسات الأسبوع الـ18 من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2025/2026، بإقامة 4 مواجهات، جميعها عند الساعة 9:45 مساء.

وتفتتح الجولة بلقاء الأهلي والفيصلي على ستاد عمّان الدولي، فيما تتواصل المباريات الاثنين بمواجهة شباب الأردن والجزيرة على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتختتم الجولة الثلاثاء بلقاء البقعة والوحدات على ستاد عمّان الدولي، والرمثا والسلط على ستاد الحسن في إربد.

وكان اتحاد كرة القدم قرّر تأجيل مباراة السرحان مع المتصدر الحسين، التي كانت مقرّرة مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها، على أن يحدد موعدها لاحقا.

ويتصدر الحسين جدول ترتيب الأفرقة برصيد 37 نقطة، يليه الفيصلي بـ36، ثم الرمثا بـ34، والوحدات بـ33، والجزيرة بـ21، والسلط بـ19، والبقعة بـ18، وشباب الأردن بـ17، والأهلي بـ11، وأخيرا السرحان بـ5 نقاط.