روبيو يؤكد تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه

24 دقيقة ago
روبيو يؤكد تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء السبت، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وأكّد روبيو خلال الاتصال تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه، ودعمها كلّ الإجراءات التي يتخذها لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.
وشدّد الصفدي على إدانة الهجمات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضي الأردن وعلى دول عربية شقيقة، وعلى أنّ المملكة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وأعرب عن تقديره لتضامن الولايات المتحدة مع الأردن.
وشدّد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المُستهدِفة تكريس الأمن والاستقرار، واعتماد الدبلوماسية سبيلًا لإنهاء الأزمات وخفض التصعيد في المنطقة.


وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026