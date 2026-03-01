حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

وطنا اليوم:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك” في بيان صحفي اليوم الاحد اصحاب القدرات الشرائية والمؤسسات الوطنية الى ضرورة التكافل مع الاسر المحتاجة في الشهر الفضيل ومساندة هذه الاسر التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة لان الواجب يحتم على الجميع الوقوف صفا واحد من اجل مساعدتهم من أجل تأمين ابسط احتياجاتهم اليومية من السلع وخاصة الخضار والدجاج والتي لا يمكن الاستغناء عنها في الشهر الفضيل كما حث عليها ديننا الحنيف.

وناشدت الجمعية اهل الخير الميسورين من مواطنين وتجار ومؤسسات وطنية عدم تأخير صدقاتهم ومساعداتهم المادية والعينية التي يقدمونها عادة في العشر الاواخر من رمضان. ذلك اننا الاسراع في تقديم الصدقات واموال الزكاة والتبرعات سيساعد هذه الاسر في تأمين وشراء ما يحتاجونه من سلع اساسية وتموينية ضرورية طيلة الشهر الفضيل.

كما دعت الجمعية ربات البيوت والاسر ذات القدرات الشرائية الى تخصيص جزء من الطعام الذي يقمن بطبخه وارساله بطريقة إنسانية للفقراء المحيطين بهم كجيران أو أهل أو أصدقاء أو من خلال التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية المختصة بهذا الأمر.