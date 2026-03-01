بنك القاهرة عمان
تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة التي كان من المقرر ⁠إقامتها في الشرق الأوسط الاثنين والثلاثاء بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وكان من المقرر إقامة أربع مباريات في ذهاب دور الستة عشر في الإمارات وقطر بمشاركة أندية من الدولتين بالإضافة إلى فرق من السعودية وإيران لكنها ستقام في وقت لاحق.
وقال الاتحاد الأسيوي في بيان اليوم “سيواصل الاتحاد الأسيوي مراقبة هذا ⁠الوضع المتغير بسرعة عن كثب وسيظل عازما على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والحكام والجماهير”.
تشهد المنطقة حالة تأهب قصوى منذ أمس حينما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران. ورد الإيرانيون بمهاجمة أهداف في أنحاء المنطقة بما في ذلك في الإمارات وقطر والسعودية.
وكان من المقرر أن يسافر الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، إلى قطر لمواجهة الدحيل غدا بينما يستضيف شباب الأهلي الإماراتي فريق تراكتور الإيراني.
كما كان مقررا أن يستضيف السد القطري فريق الهلال السعودي يوم الثلاثاء بينما يحل الاتحاد ⁠ضيفا على الوحدة الإماراتي.
كما تأثرت مباريات دوري أبطال آسيا 2 الذي بلغ ⁠مرحلة دور الثمانية.
وكان من المقرر أن ⁠يستضيف الأهلي القطري فريق الحسين إربد الأردني يوم الثلاثاء بينما يلتقي الوصل الإماراتي مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو ⁠في مباراة كانت مقررة في الأساس يوم الأربعاء.
وستقام مباريات نصف القارة الشرقي المشاركة ⁠في كلتا البطولتين في مواعيدها المحددة


