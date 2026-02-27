بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إصابة متضامنين أجنبيين في هجوم لمستوطنين على نابلس

ساعة واحدة ago
إصابة متضامنين أجنبيين في هجوم لمستوطنين على نابلس

وطنا اليوم:أصيب اليوم الجمعة، متضامنين أجنبيين بجروح، في هجوم نفذه مستوطنون في منطقة رأس العين في قرية قصرة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين هاجموا متضامنين أجانب، كانوا في المنطقة تضامنا مع الأهالي واعتدوا عليهم بالضرب.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مسنة 71 عاما، ورجل يبلغ من العمر 51 عاما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:47

وسط الرفض الأميركي.. براك في بغداد ويلتقي المالكي

16:38

مندوبا عن الملك… الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121

15:26

الصين تحث رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن

15:10

غالوب : تعاطف الأمريكيين يتغير نحو الفلسطينيين بعد عقود من الدعم القوي لإسرائيل

15:05

البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدما في إصلاحات تدعم مشاركة المرأة

14:49

37 منظمة دولية تغادر غزة.. هكذا تتعمق الأزمة الإنسانية في القطاع

14:26

“الملكي أمام مان سيتي.. هذا ما أسفرت عنه قرعة أبطال أوروبا

14:15

الدستور أولاً… ومن لا يحمي المال العام لا يمثل الأمة

14:12

خور عبدالله: بين السياسة والحقوق الوطنية

14:07

أمريكا توصي موظفيها وأسرهم بمغادرة إسرائيل فورًا

13:58

وفد وزاري يجري لقاءات في مدريد لتعزيز مكانة الأردن كمركز لجذب الاستثمار

13:55

100 ألف مصل يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

وفيات
وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026