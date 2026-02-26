بنك القاهرة عمان
تحد كروي بين شيخ وقس في مصر يجتاح مواقع التواصل

3 ساعات ago
وطنا اليوم:شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية في مصر، مشهدا استثنائيا مع انطلاق دورة إحدى الدورات الرمضانية، التي سرعان ما تصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقطة رمزية جمعت شيخا وقسا في ضربة البداية.
وسرعان ما تحولت إلى منافسة ودية بينهما عبر ركلات الترجيح، وسط أجواء احتفالية وتعليق مرح أضفى على الحدث طابعا إنسانيا لافتا وزاد من تفاعل الحضور.
وأشاد منظمو الدورة بتواجد الشيخ “أحمد الفقي” والقس “أبيجول”، مؤكدين أن كرة القدم تظل مساحة جامعة لا تعرف الانقسام.
كما ساهم الأداء العفوي لمعلق المباراة معاذ ماهر في انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع، بعدما أطلق عبارات خفيفة الظل لاقت استحسان المتابعين، من بينها: “مباراة تثبت القوة الإيمانية”، قبل أن يمازح الجمهور بتشبيه إحدى الصدات بأنها “أحسن من تصدي حارس المنتخب المصري محمد الشناوي”، في لقطة جمعت بين الدعابة والرسالة الرمزية.
وأشاد أحد المعلقين بروح التسامح والتعايش في مصر وقال: ” حدثني أحد سكان القرى بجمهورية مصر العربية بأن الأقباط في رمضان لا يتناولون الطعام في الشوارع ويمتنعون حتى عن التدخين أسوة بجيرانهم المسلمين”.
بينما جاء رد أحداهن طريفا حيث قالت : “مولانا كان يحتاج قليلا من الإحماء بينما كان (أبونا) جاهزا.. ربنا يقوي ايمانك يامولانا والله حاجة جميلة جداً


