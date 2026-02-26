بنك القاهرة عمان
فيديو الحرامي يصدم المصريين.. تدلى من أعلى برج سكني

19 دقيقة ago
فيديو الحرامي يصدم المصريين.. تدلى من أعلى برج سكني

وطنا اليوم:”فيديو الحرامي أكتر حاجة عبثية شوفتها السنة دي” بتلك الكلمات عبر العديد من المصريين خلال الساعات الماضية عن صدمتهم من فيديو وثق محاولة هروب لص من إحدى البنايات في القاهرة.
فقد أظهر مقطع مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل مساء أمس الأربعاء، لص يحاول الفرار عبر نافذة إحدى الشقق في مبنى مرتفع بالقاهرة.
إلا أنه سقط من علو فوق جهاز المكيف ( AC)، وأصبح متدلياً في الهواء، ما أثار الذعر بين السكان الذين راحوا يناشدونه الانتباه، في مشهد أثار موجة من الاستغراب بين العديد من المصريين على مواقع التواصل.

الداخلية توضح
في حين كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الخميس تفاصيل الحادث. وأوضحت أنه بتاريخ 24 فبراير قام أحد الأشخاص بتسلق برج سكني محاولاً سرقة إحدى الشقق بالقاهرة.
ولفتت إلى أن قسم شرطة البساتين في القاهرة تبلغ يومها من الأهالي بقيام سارق بتسلق أحد العقارات بدائرة القسم.
كما أوضحت أنها ألقت القبض على السارق الذي اعترف بالأمر، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.


