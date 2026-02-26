حلم يوفنتوس في دوري الأبطال يتحول إلى كابوس وفينيسيوس يكرر رقصة الذهاب

وطنا اليوم:نجح ريال مدريد في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه المثير على بنفيكا بنتيجة (2-1)، في إياب ملحق البطولة الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، مستفيدًا من انتصاره ذهابًا في البرتغال بهدف دون رد، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين (3-1).

بنفيكا يهدر والعارضة تحرمه من هدف

مع بداية الشوط الثاني، كثف بنفيكا هجماته بحثًا عن هدف ثانٍ، وأهدر رافا سيلفا فرصة محققة في الدقيقة 60 بعدما سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة، في واحدة من أخطر لحظات المباراة التي كادت تقلب الموازين لصالح الضيوف.

فينيسيوس يكرر اللدغة والرقصة

في الدقيقة 80، جاءت لحظة الحسم حين مرر فيدي فالفيردي كرة بينية رائعة إلى فينيسيوس جونيور، الذي انفرد بالحارس وسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للشباك، مسجلًا الهدف الثاني لريال مدريد، ليشعل مدرجات البرنابيو.

واحتفل البرازيلي بذات الطريقة التي أشعلت الجدل أغضبت جوزيه مورينيو في لقاء الذهاب، حيث توجه إلى الراية الركنية واخذ في الرقص على الطريقة البرازيلية.

الى ذلك تحدى يوفنتوس جميع الصعاب في مواجهته لجالطة سراي، الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب ملحق الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، ولكن دون جدوى.

ورغم صراع اليوفي على خطف بطاقة التأهل، نجح الفريق التركي في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 للبطولة القارية بنتيجة 7-5، في مجموع المباراتين، بعد أن لجأ للأوقات الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بنتيجة 5-5.

وشهدت مباراة اليوفي أمام نظيره التركي، قرارا تحكيميا زاد من معاناة السيدة العجوز، ولكن لم يحبط ذلك عزيمة اللاعبين نحو التأهل إلى دور الـ 16 للتتشامبيونز ليج.

وسقط يوفنتوس بنتيجة ثقيلة 2-5 على يد مضيفه جالطة سراي التركي، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ملحق الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم يوفنتوس في مواجهة الليلة بهدف نظيف عن طريق مانويل لوكاتيلي والذي جاء في الدقيقة 37 من ضربة جزاء.

ورغم محاولات اليوفي للعودة في النتيجة، بهدف عبور مرحلة الملحق وبلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، جاء قرار الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش ليصدم لاعبي الفريق الإيطالي.

وقرر الحكم السلوفيني طرد الإنجليزي ليويد كيلي، مدافع يوفنتوس، في الدقيقة 48، ليزيد من معاناة الفريق الإيطالي في مهمته الأوروبية.

ورغم تلك المعاناة، واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين، تكفل فيدريكو جاتي في الدقيقة 70، بتسجيل الهدف الثاني لليوفي، مانحا جماهير السيدة العجوز الأمل.

وجاء ذلك قبل أن يضيف ويستون ماكيني، الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 82، وهو الهدف الذي أشعل المباراة، حيث باتت النتيجة متعادلة في مجموع المباراتين (5-5).

وبذلك التعادل، لجأ جالطة سراي إلى خوض أوقات إضافية بعدما كان ممسكا ببطاقة التأهل في يده، ولكن كان ليوفنتوس رأي آخر.

وقلب النيجري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي، الطاولة على أصحاب الأرض، بعدما سجل هدفا في الدقيقة 105+1، بعدما استلم تمريرة حاسمة من زميله باريس يلماز، ليوقظ اليوفي من حلمه الجميل في التأهل لثمن نهائي “تشامبيونز ليج”.

وأضاف باريس يلماز الهدف الثاني لجالطة سراي، في الدقيقة 119، بعد أن استلم تسديدة حاسمة من ويلفريد سينجو، وأودعها شباك ماتيا بيرين حارس اليوفي