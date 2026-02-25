بنك القاهرة عمان
القبض على متهم بالاحتيال انتحل صفة موظف أمانة

4 ساعات ago
القبض على متهم بالاحتيال انتحل صفة موظف أمانة

وطنا اليوم:قبض البحث الجنائي، على رجل، انتحل صفة موظف، في أمانة عمان، متهم بالاحتيال على مواطن، أخذ منه مبلغ مالي، لدفع مستحقات مالية عنه، لدى أحد دوائر الأمانة، بحجة تقديم المساعدة.
وقال مصدر أمني، أن المواطن الضحية، توجه لإحدى الدوائر، في أمانة عمان، لدفع مستحقات مالية، مترتبة عليه، وهناك إلتقى برجل، أوهمه بأنه أحد موظفي الأمانة، وأخذ من الضحية قيمة المستحقات المالية، المترتبة عليه، على أن يقوم بدفعها عن الضحية، توفيراً للوقت والجهد عنه، بداعي تقدبم المساعدة للضحية، وطلب منه المغادرة، وأخبره بأن رسالة نصية، ستصله من الأمانة، بدفع المبلغ.
وأضاف، الرسالة التي تثبت دفع المبلغ، لم تصل إلى الضحية، عندها، عاد إلى الأمانة، واستفسر عن الشخص الذي أعطاه المبلغ، ليتبين أنه غير موظف، وأنه وقع ضحية احتبال، وتقدم بالشكوى.
وتابع المصدر، بعد البحث والتحري، وجمع المعلومات، تم معرفة الشخص المتهم بالاحتيال، وتبين بأنه من أ صحاب الأسباقيات، في قضايا الاحتيال، وبحقه طلب قضائي، وجرى وضع الكمين اللازم له، والقبض عليه، وبالتحقيق معه، اعترف بالاحتيال على الضحية، وجرت إحالته إلى القضاء.


