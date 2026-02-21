بنك القاهرة عمان
الهوية الوطنية الأردنية: سردية التأسيس وشرعية الرسالة

3 ساعات ago
الدكتور محمد مفضي المعاقبة

بقلم الدكتور محمد المعاقبة..العلاقة بين السردية الأردنية والهوية الوطنية الأردنية، علاقة تأثير متبادل، إذ تعتبر السردية الأردنية أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية الأردنية، فالسردية تمثل الرواية الرسمية للأحداث والتطورات وما رافقها من صراعات تاريخية وسياسية، كان للمواقف الدول الاستعمارية دورٌ بارزٌ في تحديد وترسيم الواقع الجغرافي الذي اتخذ شكله الحالي، وكان نتاج تفاهمات دولية عبر عنها سايكس-بيكو، مما أثر في إنتاج الدولة الأردنية بشكلها الحالي وبنائها السياسي وتنظيمها الدستوري، فالعوامل المؤثرة في إنتاج الدولة كدولة بشكلها الحالي عديدة، وجاء قيام الدولة الأردنية الحديثة بشكلها الحالي باعتبارها عنوانًا جامعًا لكل المكونات الاجتماعية ومستلهمة كل مفردات التاريخ المادية وغير المادية. فالسردية الأردنية تستمد من مجموعة من القيم والمبادئ التي تشكل الهوية الوطنية الأردنية، وتناول الثورة العربية كحركة تحرر قومية للأمة العربية أمرًا مهما ضروريًا، وعلى هذا الأساس جاء قيام الدولة الأردنية الحديثة مستلهمة مبادئ الثورة العربية الكبرى (رؤية ورسالة)، وكان بناء الدولة الأردنية بتعاضد بين الأردنيين وملوكهم من بني هاشم، فالهوية الوطنية الأردنية تمثل مجموعة من القيم والمبادئ التي تشكل شخصية الأردني، تعتمد على التاريخ والتراث الثقافي والاجتماعي للأردن، وإيمان الأردنيين بأنهم حملة رسالة الثورة العربية الكبرى، وقامت دولتهم على أساس الشرعتين الدينية والقومية، وعلى اساس ما تمثله رسالة الإسلام العظيمة والقومية العربية من قيم عظيمة خص الله العرب بحملها لكل شعوب الأرض.

*استاذ القانون الاداري/ الجامعة الاردنية


