ضبط معتدٍ على شخص من ذوي الإعاقة في إربد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من إقليم أمن الشمال والبحث الجنائي تمكنوا من تحديد هوية الشخص المعتدي على الشخص المعاق داخل مقبرة في إربد وإلقاء القبض عليه (والذي ظهر في فيديوهات جرى تداولها أمس).

وفي التفاصيل؛ شُكّل فريق تحقيقي خاص أمس بعد ورود فيديوهات جرى تداولها أمس لشخص يقوم بالاعتداء بالضرب والإهانة على شخص من ذوي الإعاقة، ومن خلال التحقيقات تبيّن أنّ الفيديو جرى تصويره داخل مقبرة في محافظة إربد قبل عشرة أيام .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم على الفور تحديد المعتدى عليه وجرى استدعاؤه وولي أمره والذي تقدّم بشكوى بذلك وكان حالته الصحية جيدة.

فيما وتم من خلال التحقيقات كذلك تحديد هوية الشخص المعتدي والشخص الذي قام بتصويره، حيث جرى أمس إلقاء القبض على المصور فيما تم عصر اليوم تحديد مكان المعتدي الرئيس وإلقاء القبض عليه، حيث سيتم بعد التحقيق معهما اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقهما.