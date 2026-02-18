بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

رمضان شهر الصبر!

3 ساعات ago
رمضان شهر الصبر!

كاتب شعبي محمد الهياجنه

رمضان شهر الصبر!
شهر التواصل والتراحم.
شهر الترشيد والعبادة….
نحن ناكل لنعيش لا عايشين لناكل ……
لله الحمد كل السلع متوفرة ……
عروض المواد الغذائية بكافة المولات والشركات والمحلات بأسعار تنافسية غير مسبوقة…
ما عليك سوى أن تعبئ جيبتك نقودًا وتذهب إلى أقرب محل يبيع بأسعار الجملة! كل المحلات والمؤسسات العسكرية والمدنية في حالة استنفار وعروض وسباق في الأسعار!
بخصوص ارتفاع أسعار الخضار!!!!
حاول أن تتوقف قليلًا!!!
ففي الأسبوع القادم ستنخفض الأسعار!!! وأنتم تعلمون أن شهر رمضان شهر عبادة وليس شهر حشو البطون!!!
وخفف من حركة السيارة!!!
فما الذي يمنعك من الذهاب سيرًا إلى السوق أو المحل أو المخبز بدلًا من السيارة!!!
خافوا الله قليلًا نتعامل مع بعض بلغة الإحسان والمحبه…
تسامحوا وتراحموا مع بعض لكي يرحمنا الله برحمته ويرفع عنا البلاء والغلاء…
تقبل الله صيامكم وأعمالكم الطيبة..
يارب العالمين….
تحية للقايش وبورية الجيش والأجهزة الأمنية درع الوطن ومملكتنا والهواشم والمرابطين بفلسطبن جنود الله على أرض الأنبياء والمرسلين..


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:36

وزير الخارجية يُمثّل الأردن باجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس

20:31

سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز استثمارية بخصومات تصل إلى 90%

20:23

درجات الحرارة أقل من معدلاتها في أول أيام رمضان بالأردن

19:57

ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية

19:53

تطوير القطاع العام: سيتم إطلاق المتسوق الخفي في 1000 مدرسة حكومية

19:38

وزير الأوقاف يفتتح مسجد أم رمانه في بيرين

19:33

الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة

19:22

الحكومة تصوب 19 مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقّ 11 جهة ومؤسَّسة

19:20

تعميم بقبول وتسجيل طلبة تكميلية التوجيهي المدعوين لخدمة العلم

19:13

منصة حقك تعرف تنفي مزاعم حول التعيينات في وزارة الأشغال

19:06

الملكة تلتقي سيدة ألمانيا الأولى في عمان

17:37

سقف التقاعد والعدالة الاجتماعية: مدخل حقيقي لإنقاذ الضمان

وفيات
وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026