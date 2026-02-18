كاتب شعبي محمد الهياجنه

رمضان شهر الصبر!

شهر التواصل والتراحم.

شهر الترشيد والعبادة….

نحن ناكل لنعيش لا عايشين لناكل ……

لله الحمد كل السلع متوفرة ……

عروض المواد الغذائية بكافة المولات والشركات والمحلات بأسعار تنافسية غير مسبوقة…

ما عليك سوى أن تعبئ جيبتك نقودًا وتذهب إلى أقرب محل يبيع بأسعار الجملة! كل المحلات والمؤسسات العسكرية والمدنية في حالة استنفار وعروض وسباق في الأسعار!

بخصوص ارتفاع أسعار الخضار!!!!

حاول أن تتوقف قليلًا!!!

ففي الأسبوع القادم ستنخفض الأسعار!!! وأنتم تعلمون أن شهر رمضان شهر عبادة وليس شهر حشو البطون!!!

وخفف من حركة السيارة!!!

فما الذي يمنعك من الذهاب سيرًا إلى السوق أو المحل أو المخبز بدلًا من السيارة!!!

خافوا الله قليلًا نتعامل مع بعض بلغة الإحسان والمحبه…

تسامحوا وتراحموا مع بعض لكي يرحمنا الله برحمته ويرفع عنا البلاء والغلاء…

تقبل الله صيامكم وأعمالكم الطيبة..

يارب العالمين….

تحية للقايش وبورية الجيش والأجهزة الأمنية درع الوطن ومملكتنا والهواشم والمرابطين بفلسطبن جنود الله على أرض الأنبياء والمرسلين..