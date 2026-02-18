وفد وزاري يلتقي قيادات اقتصادية إيطالية لتعزيز التعاون وترسيخ الأردن كوجهة استثمارية

وطنا اليوم:بدأ وفد وزاري زيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، والسفير الأردني لدى إيطاليا قيس أبو ديّة، وذلك في إطار حراك اقتصادي ودبلوماسي نشط يعكس توجهات المملكة نحو توسيع حضورها الاستثماري في دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الزيارة في سياق جهود حكومية متواصلة لترسيخ بيئة الأعمال في الأردن كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة، والترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصاً جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، تحضيراً لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي في نيسان المقبل

وتضمن برنامج الزيارة سلسلة لقاءات مهمة مع مسؤولين حكوميين وقيادات اقتصادية إيطالية، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية.

وشارك الوفد خلال الزيارة بفعالية اقتصادية رفيعة المستوى عُقدت في مقر هيئة التجارة الإيطالية، بمشاركة نائب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ماريا تريبودي، ورئيس هيئة التجارة الإيطالية ماتيو زوباس، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وإيطاليا.

كما عقد الوفد عدداً من الاجتماعات الموسعة، واللقاءات الثنائية مع شركات ومؤسسات اقتصادية بارزة ورجال أعمال، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية واستقطاب الاستثمارات النوعية والمستدامة التي تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الأردن وإيطاليا، مؤكدة حرص المملكة على تعزيزها بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويوسّع فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية، ولافتة إلى أهمية تطوير الشراكات وفق أفضل الممارسات الاقتصادية الحديثة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الجهد والوقت على المستثمرين، وتمكينهم من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز تنافسية الأردن كموقع جاذب للاستثمار، لافتاً إلى أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الاستثمار مقابلات ولقاءات صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الإيطالية، سلط خلالها الضوء على الفرص الاستثمارية في الأردن، ومزايا بيئة الأعمال والاستثمار التي تعزز جاذبية المملكة كمقصد آمن للاستثمار في المنطقة.

فيما أكد السفير الأردني لدى إيطاليا قيس أبو ديّة أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أنها تعكس متانة الشراكة الأردنية الإيطالية وحرص الجانبين على توسيع التعاون الاستثماري، في إطار العلاقة الاستراتيجية مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي في الحادي والعشرين من نيسان المقبل