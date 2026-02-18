القاضي يدعو الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في رمضان

وطنا اليوم:دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الحكومة عبر أجهزتها المختصة، الأربعاء، إلى مراقبة الأسواق بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال القاضي، في مستهل جلسة النواب، إن الشهر الفضيل يحلّ الخميس في مناسبة تستدعي استحضار قيم التسامح والتكافل، مشيرا إلى أن رمضان شهر المغفرة والخير والبركة والإحسان.

ورفع، باسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني، وأبناء الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر المبارك.