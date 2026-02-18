بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

القاضي يدعو الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في رمضان

ساعتين ago
القاضي يدعو الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في رمضان

وطنا اليوم:دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الحكومة عبر أجهزتها المختصة، الأربعاء، إلى مراقبة الأسواق بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال القاضي، في مستهل جلسة النواب، إن الشهر الفضيل يحلّ الخميس في مناسبة تستدعي استحضار قيم التسامح والتكافل، مشيرا إلى أن رمضان شهر المغفرة والخير والبركة والإحسان.
ورفع، باسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني، وأبناء الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر المبارك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:05

مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

12:50

عمان الاهلية تحوز على الاعتماد البريطاني ASIC ببرنامجي اللغة الانجليزية الآداب والترجمة وفق أعلى مستوى

12:46

فيوليا تعزّز أمن المياه في شمال الأردن عبر عقد إدارة رئيسي يستفيد منه نحو 3 ملايين شخص

12:44

البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

12:42

الكرسي والمسؤول من يصنع من..!

12:40

واشنطن تنقل أكثر من 50 مقاتلة إلى الشرق الأوسط في 24 ساعة

12:31

تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة (120 م²) تتسع إلى 15 سريرًا وقاعة انتظار لتعزيز جاهزية طوارئ مستشفى الزرقاء في عيد ميلاد الملك

12:24

الحكومة تطلق استبانة لآراء الموظفين حول عطلة ال 3 أيام

12:19

الرقب يطالب بـ ثورة رقابية على الأسواق ودور اللهو

12:10

النائب العزازمة : لم استلم الكوبونات حتى الآن

12:06

حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر وضبط المخالفين

11:38

سموتريتش يدعو لتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة وإلغاء اتفاقيات أوسلو

وفيات
وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026