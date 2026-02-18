سموتريتش يدعو لتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة وإلغاء اتفاقيات أوسلو

وطنا اليوم:أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه يعتزم “تشجيع هجرة” الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، على ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء.

وقال سموتريتش خلال نشاط نظّمه حزبه “الصهيونية الدينية” مساء الثلاثاء “سنقضي على فكرة قيام دولة إرهابية عربية”، على حد وصفه.

وأضاف “سنلغي أخيرا رسميا وعمليا اتفاقات أوسلو المشؤومة، وننطلق في مسيرة نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية“.

وأضاف: “لا يوجد حل آخر طويل الأمد”.

وزاد سموتريتش أن “الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بتفكيك فكرة إقامة دولة فلسطينية، والعمل على تغيير الواقع السياسي والأمني القائم في الضفة الغربية”.

وتابع أنه يطمح بعد الانتخابات إلى نقل ما وصفه بـ”ثورة الاستيطان” إلى منطقتي النقب (جنوب إسرائيل) والجليل (شمال إسرائيلي). واعتبر ذلك “ضروريا لتعزيز الوجود السكاني اليهودي هناك”.

وهاجم سموتريتش معسكر اليسار في إسرائيل، محذرا من أن عودته إلى الحكم ستؤدي إلى استمرار ما وصفه بسيطرة “الدولة العميقة، وإلحاق ضرر بالهوية اليهودية وبالاستيطان وبالأمن”.

وربط بين المرحلة السياسية القادمة في إسرائيل والفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ في يناير/ كانون الثاني 2025 ولاية من أربع سنوات.

واعتبر أنها “نافذة زمنية يجب استغلالها لإحداث تغييرات جذرية، تشمل تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع السلاح في الضفة الغربية، ومنع تكرار هجمات واسعة النطاق”.

وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي منذ الأسبوع الفائت سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء من اليمين المتطرف لتشديد السيطرة على الضفة الغربية، ومن ضمنها مناطق تديرها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو السارية منذ تسعينات القرن العشرين.

ونددت بعثات 85 دولة في الأمم المتحدة الثلاثاء بهذه الإجراءات التي وصفها منتقدوها بأنها ضمّ فعلي للأراضي الفلسطينية.