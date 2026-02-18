بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الجمارك الأردنية تضبط كميات كبيرة من الجوس والمعسل والدخان المقلد

3 ساعات ago
الجمارك الأردنية تضبط كميات كبيرة من الجوس والمعسل والدخان المقلد

وطنا اليوم:تمكّنت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد المهرّبة في محلات بيع مُعدة لهذه الغاية.
حيث أن المضبوطات اشتملت على 6500 عبوة جوس ونصف طن معسل مشكل وتبغ 20 كيلو غير صالح للاستهلاك 2000 كروز دخان وبودات للسجائر الإلكترونية عدد 280 وبضائع مقلدة ممنوعة متنوعة والتي تُصنع داخلياً وتقلد ماركات عالمية.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين وانعكاسه على صحة المواطن ومحاربة الغش التجاري والمواد المهربة المخالفة لقواعد الصحة العامة إضافة إلى الحفاظ على العدالة في الأسواق ورفع مستوى الوعي حول مخاطر التهريب وانعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد.
وأوضحت الجمارك أن نجاح هذه العمليات يعود إلى التعاون الوثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية إلى جانب الشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يُعدّ ركيزة أساسية في مكافحة التهريب من خلال تقديم المعلومات التي تسهم في حماية صحته وسلامته ودعم التجار الملتزمين.
وشددت على استمرار فرض الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع التهريب التي تؤثر بشكل مباشر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني داعية المواطنين إلى أهمية التعاون والإبلاغ الفوري عن أي نشاط أو مخالفة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني أو صحة المواطن وذلك عبر الرقم المجاني (105) – مركز عمليات مكافحة التهريب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:05

مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

12:50

عمان الاهلية تحوز على الاعتماد البريطاني ASIC ببرنامجي اللغة الانجليزية الآداب والترجمة وفق أعلى مستوى

12:46

فيوليا تعزّز أمن المياه في شمال الأردن عبر عقد إدارة رئيسي يستفيد منه نحو 3 ملايين شخص

12:44

البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

12:42

الكرسي والمسؤول من يصنع من..!

12:40

واشنطن تنقل أكثر من 50 مقاتلة إلى الشرق الأوسط في 24 ساعة

12:31

تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة (120 م²) تتسع إلى 15 سريرًا وقاعة انتظار لتعزيز جاهزية طوارئ مستشفى الزرقاء في عيد ميلاد الملك

12:24

الحكومة تطلق استبانة لآراء الموظفين حول عطلة ال 3 أيام

12:19

الرقب يطالب بـ ثورة رقابية على الأسواق ودور اللهو

12:10

النائب العزازمة : لم استلم الكوبونات حتى الآن

12:06

حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر وضبط المخالفين

12:02

القاضي يدعو الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في رمضان

وفيات
وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026