الجمارك الأردنية تضبط كميات كبيرة من الجوس والمعسل والدخان المقلد

وطنا اليوم:تمكّنت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد المهرّبة في محلات بيع مُعدة لهذه الغاية.

حيث أن المضبوطات اشتملت على 6500 عبوة جوس ونصف طن معسل مشكل وتبغ 20 كيلو غير صالح للاستهلاك 2000 كروز دخان وبودات للسجائر الإلكترونية عدد 280 وبضائع مقلدة ممنوعة متنوعة والتي تُصنع داخلياً وتقلد ماركات عالمية.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين وانعكاسه على صحة المواطن ومحاربة الغش التجاري والمواد المهربة المخالفة لقواعد الصحة العامة إضافة إلى الحفاظ على العدالة في الأسواق ورفع مستوى الوعي حول مخاطر التهريب وانعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد.

وأوضحت الجمارك أن نجاح هذه العمليات يعود إلى التعاون الوثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية إلى جانب الشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يُعدّ ركيزة أساسية في مكافحة التهريب من خلال تقديم المعلومات التي تسهم في حماية صحته وسلامته ودعم التجار الملتزمين.

وشددت على استمرار فرض الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع التهريب التي تؤثر بشكل مباشر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني داعية المواطنين إلى أهمية التعاون والإبلاغ الفوري عن أي نشاط أو مخالفة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني أو صحة المواطن وذلك عبر الرقم المجاني (105) – مركز عمليات مكافحة التهريب.