إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد مساء الثلاثاء تائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2025-2026.

وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، ثم سيتم نشر النتائج والمعدلات التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة.