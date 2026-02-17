بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

30 دقيقة ago
إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد مساء الثلاثاء تائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2025-2026.
وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، ثم سيتم نشر النتائج والمعدلات التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

ضبط اعتداءات على خطوط مياه تزود صهاريج في بني كنانة

16:42

26 قرارا حكوميا خلال 47 يوما تخدم المواطنين وتعزز الاستثمار

16:16

كابيتال بنك يجدد رعايته الرئيسية لمبادرة الجبال السبعة للعام الثاني على التوالي‎

16:14

جامعة البترا تحتفل بتخريج الفصل الأول من الفوج الثاني والثلاثين وتحتفي بنجاح خريجيها

16:10

أمانة عمان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

16:06

خامنئي يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

15:53

الترخيص تعلن اوقات الدوام في رمضان

15:41

المستقلة للانتخاب تخاطب ستة أحزاب بضرورة تصويب أنظمتها الأساسية

15:24

رمضان حزين في غزة للعام الثالث.. دمار ونزوح وغلاء

15:12

محافظ الزرقاء: أبوابنا مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى

15:05

إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في وادي الحجر بالزرقاء

15:02

وقف تصدير الخراف الحية لدول الجوار لضمان وفرة اللحوم محليًا خلال رمضان

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله