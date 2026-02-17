بنك القاهرة عمان
إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في وادي الحجر بالزرقاء

ساعتين ago
إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في وادي الحجر بالزرقاء

وطنا اليوم:أُصيب شخص وزوجته صباح الثلاثاء إثر اندلاع حريق في منزل بمنطقة وادي الحجر في محافظة الزرقاء، وفقا لمديرية لأمن العام.
وورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة الزرقاء بالحادث، حيث جرى إسعاف المصابَين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصفت حالة السيدة بالمتوسطة، فيما وُصفت حالة الزوج بالسيئة.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق.


