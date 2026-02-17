بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

التعليم العالي تحذر من إعلانات وهمية لتأمين قبولات جامعية خارج الأردن

ساعتين ago
التعليم العالي تحذر من إعلانات وهمية لتأمين قبولات جامعية خارج الأردن

وطنا اليوم:حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، الطلبة وأولياء أمورهم بشدة من الانجراف خلف الإعلانات التي تروج لتأمين قبولات جامعية خارج المملكة، وخاصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

مكاتب وهمية وغير مرخصة
وأشارت الوزارة إلى انتشار إعلانات عبر مكاتب أو أشخاص غير مرخصين، حيث ثبت بعد التحقق أن بعضها وهمي ومضلل ومخالف للقانون. وأكدت الوزارة أن هذه الإعلانات لا تصدر عنها مطلقا، ولا عن أي من مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة رسميا من قبلها.

إخلاء مسؤولية
وشددت الوزارة على أن التعامل مع هذه الجهات المشبوهة يتم على المسؤولية الشخصية للطالب وولي الأمر، لما قد يترتب عليه من أضرار مالية جسيمة ومشاكل أكاديمية مستقبلية، موضحة أن مهام عملها تنحصر في تنظيم ومراقبة المكاتب التي تقدم خدمات للطلبة والعاملة داخل المملكة فقط، وفقا لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017.

دعوة للتحقق قبل الدفع
وعليه، دعت الوزارة أبناءها الطلبة وذويهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر قبل دفع أي مبالغ مالية لأي جهة خارجية تدعي قدرتها على تأمين قبولات. ونصحت بضرورة التحقق المسبق من صحة المعلومات عبر السفارات الأردنية المعتمدة في الدول المعنية، أو عبر القنوات الرسمية، تفاديا لعمليات الاحتيال.

للاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة، يمكنكم زيارة الرابط التالي:


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:59

أثر القيادة العمالية على العمال: بين التمكين والتحفيز وصناعة الأثر

12:50

الحكومة تستعرض خطتها الإعلامية الإجرائية استعدادا لشهر رمضان

12:29

رؤساء البلديات بين التعيين والانتخاب

12:25

الجامعةُ الأردنيّة تتقدّم 84 مرتبة عالميًّا وتُصنَّف خامسة عربيًّا في تصنيف الويبومتركس العالميّ لعام 2026

12:20

الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية

12:17

سؤال نيابي حول شبهات مالية وإدارية تتعلق ببلدية الزرقاء

12:07

زينة تفاجىء جمهورها: أنا وأولادي من الأشراف

12:02

محترفة برازيلية من نادي النصر تعلن إسلامها

11:45

اعترافات أمريكية صادمة: حروب المستقبل تُخطط في إسرائيل

11:37

ترامب: هناك خلاف بين الإمارات والسعودية ويمكنني حله بسهولة

11:30

مع اقتراب شهر رمضان المبارك حماية المستهلك تحذر المواطنين

11:25

تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله