التعليم العالي تحذر من إعلانات وهمية لتأمين قبولات جامعية خارج الأردن

وطنا اليوم:حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، الطلبة وأولياء أمورهم بشدة من الانجراف خلف الإعلانات التي تروج لتأمين قبولات جامعية خارج المملكة، وخاصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

مكاتب وهمية وغير مرخصة

وأشارت الوزارة إلى انتشار إعلانات عبر مكاتب أو أشخاص غير مرخصين، حيث ثبت بعد التحقق أن بعضها وهمي ومضلل ومخالف للقانون. وأكدت الوزارة أن هذه الإعلانات لا تصدر عنها مطلقا، ولا عن أي من مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة رسميا من قبلها.

إخلاء مسؤولية

وشددت الوزارة على أن التعامل مع هذه الجهات المشبوهة يتم على المسؤولية الشخصية للطالب وولي الأمر، لما قد يترتب عليه من أضرار مالية جسيمة ومشاكل أكاديمية مستقبلية، موضحة أن مهام عملها تنحصر في تنظيم ومراقبة المكاتب التي تقدم خدمات للطلبة والعاملة داخل المملكة فقط، وفقا لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017.

دعوة للتحقق قبل الدفع

وعليه، دعت الوزارة أبناءها الطلبة وذويهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر قبل دفع أي مبالغ مالية لأي جهة خارجية تدعي قدرتها على تأمين قبولات. ونصحت بضرورة التحقق المسبق من صحة المعلومات عبر السفارات الأردنية المعتمدة في الدول المعنية، أو عبر القنوات الرسمية، تفاديا لعمليات الاحتيال.

للاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: