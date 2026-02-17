بنك القاهرة عمان
ترامب: هناك خلاف بين الإمارات والسعودية ويمكنني حله بسهولة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سينخرط في حل الخلاف بين الإمارات والسعودية، معرباً عن ثقته بإمكانية حله “بسهولة”.
وردا على سؤال أحد الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية بشأن انخراطه في حل الخلاف بين الإمارات والسعودية قال ترامب: “لا لم أنخرط، لكنني سأفعل ذلك”، حسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأضاف ترامب: “يمكنني حل الأمر بسهولة. نعم بالفعل هناك خلاف بينهما، ويمكننا حله بسهولة”.
وتابع: “أنا أقوم بإيجاد حلول للحروب وللكثير من الخلافات بين الدول وقد لاحظتم ذلك.. هذا خلاف يسهل حله”، حسب قوله.
وشهدت العلاقة بين البلدين الخليجيين، واللذين يمثلان أكبر اقتصادين عربيين، توتراً غير مسبوق أواخر العام الماضي، نتج عنه انسحاب القوات الإماراتية من اليمن، بعد طلب من الحكومة اليمنية الشرعية.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن هناك “اختلافات في وجهات النظر (بين الرياض وأبوظبي) وقد قررت الإمارات الانسحاب من اليمن، والسعودية ستتحمل المسؤولية”.
واعتبر أن ذلك “سيشكل الأسس الرئيسية لضمان استمرار العلاقة بشكل قوي ومتواصل، بما يخدم مصالح دول المنطقة كافة”.


