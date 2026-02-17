مع اقتراب شهر رمضان المبارك حماية المستهلك تحذر المواطنين

وطنا اليوم:حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين من شراء واستهلاك العصائر الرمضانية التي تباع على ارصفة الطرقات كونها تصنع بطرق وأماكن غير صحية وتفتقد الى شروط السلامة العامة مما يعرض حياتهم الى الخطر وما يؤكد ذلك هو اتلاف كميات كبيرة من هذه العصائر من قبل الجهات الرقابية.

ودعت الجمعية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء الجهات الرقابية في كافة محافظات المملكة الى ضرورة تكثيف الحملات والجولات الميدانية للحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية التي باتت تؤرق المواطنين والجهات الرسمية معا وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه أن يعبث بصحة وسلامة المواطنين.

وناشدت الجمعية ربات البيوت الى شراء المواد الخام لتلك العصائر من محلات أو بقالات موثوقة ليصار لتصنيعها منزلياً، وذلك لتحقيق عدة فوائد أهمها توفير الجودة والنوعية الصحية لما يتم تناوله الاسرة من عصائر، بالإضافة الى توفير بعض النفقات المالية الناتجة عن شرائها جاهزة من الباعة المتجولين أوالبسطات التي تعرضها تحت أشعة الشمس مما قد يعرضها للتلوث.

كما قدمت الجمعية شكرها الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء لجهودها المستمرة في الحد من هذه الظاهرة من خلال تكثيف حملاتها التفتشية على المحلات التجارية والمصانع والاماكن العامة للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين واتلاف كميات كبيرة من السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك البشري.