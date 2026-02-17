اللواء المعايطة يوجّه بتكثيف الخطط الأمنية والمرورية استعداداً لرمضان

وطنا اليوم:ترأس مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، بحضور مساعديه وكبار ضباط المديرية، نقل خلاله تحيات وتقدير وثقة جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمرتبات الأمن العام كافة، تقديراً لجهودهم الاستثنائية المتواصلة في حفظ الأمن وصون الاستقرار على مدار الساعة.

وأكد اللواء المعايطة أن التوجيهات الملكية السامية تمثل النهج الراسخ والبوصلة الثابتة لمواصلة العمل والعطاء، والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، من خلال تكامل الجهود بين مختلف تشكيلات ووحدات المديرية، وبما يعزز سيادة القانون ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار.

ووجّه إلى تفعيل الخطط الأمنية والمرورية المعدة لشهر رمضان المبارك، للتعامل بحزم وكفاءة مع أي مظاهر جرمية أو سلوكات سلبية قد تبرز خلال الشهر الفضيل كالسرقات والنشل والتسول والمشاجرات ، مؤكداً تكثيف الرقابة الميدانية وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المناطق .

كما شدد على إنفاذ الخطط المرورية الشاملة للحد من الازدحامات ومنع التعديات على الطرقات، وضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة في الأسواق والأماكن العامة وأمام دور العبادة، بما يوفر بيئة آمنة ومريحة للمواطنين.

ونبّه مدير الأمن العام إلى ضرورة تقديم الخدمة الأمنية والمرورية الفضلى والتسهيل على المواطنين وحمايتهم، مشدداً على تسخير كافة إمكانات مديرية الدفاع المدني ووضعها على أهبة الاستعداد للاستجابة الفورية لأي طارئ، وتفعيل الخطط المساندة والمشتركة مع باقي التشكيلات، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية خلال الشهر الفضيل