الفوسفات الأردنية تحقق 25.4% من مجموع أرباح الشركات والبنوك العاملة والمدرجة في بورصة عمّان لعام 2025

وطنا اليوم:حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 25.4% من مجموع أرباح كافة الشركات والبنوك العاملة والمدرجة في بورصة عمان لعام 2025، بأرباح صافية بعد الضريبة بلغت 601.286 مليون دينار، في حين بلغ مجموع أرباح الشركات المدرجة على البورصة 2366.8 مليون دينار، ما يعد سبقا ماليا في الأداء لهذا العام يتصدر السوق المالي.

ويعكس هذا الأداء نجاح الشركة في تحقيق عوائد مالية قياسية وتميزها في الكفاءة التشغيلية، إلى جانب جذب الاستثمارات وبناء الشراكات والانفتاح على الأسواق العالمية والتوسع في الصناعات التحويلية ورفع القيمة المضافة.

وتواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التعدين بالمنطقة، في إنجاز يعكس تفوّقها وأثرها البارز في السوق الأردني، ويؤكد دورها كركيزة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم تنافسية الصناعة المحلية عالميًا.