إدارة السير تضبط سائق مركبة يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

وطنا اليوم:بثت إدارة السير الثلاثاء، مادة مصورة لسائق يقوم بتدخين الأرجيلة داخل مركبته أثناء القيادة.

وقالت مديرية الأمن العام في التقرير المروري الصباحي بأنه جرى ضبط السائق أمس الاثنين بعد تدخينه الأرجيلة داخل المركبة حيث جرى تسليمه مع المركبة للمركز الأمني لغايات اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه.

نوهت المديرية إلى أن مثل هذه السلوكيات الخطيرة تعتبر استهتاراً بالالتزام، وبضرورة الانتباه أثناء القيادة وعدم تعريض حياة السائق ومن معه داخل المركبة ومن يشاركه الطريق للخطر.