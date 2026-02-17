بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

إدارة السير تضبط سائق مركبة يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

4 ساعات ago
إدارة السير تضبط سائق مركبة يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

وطنا اليوم:بثت إدارة السير الثلاثاء، مادة مصورة لسائق يقوم بتدخين الأرجيلة داخل مركبته أثناء القيادة.
وقالت مديرية الأمن العام في التقرير المروري الصباحي بأنه جرى ضبط السائق أمس الاثنين بعد تدخينه الأرجيلة داخل المركبة حيث جرى تسليمه مع المركبة للمركز الأمني لغايات اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه.
نوهت المديرية إلى أن مثل هذه السلوكيات الخطيرة تعتبر استهتاراً بالالتزام، وبضرورة الانتباه أثناء القيادة وعدم تعريض حياة السائق ومن معه داخل المركبة ومن يشاركه الطريق للخطر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:59

أثر القيادة العمالية على العمال: بين التمكين والتحفيز وصناعة الأثر

12:50

الحكومة تستعرض خطتها الإعلامية الإجرائية استعدادا لشهر رمضان

12:29

رؤساء البلديات بين التعيين والانتخاب

12:25

الجامعةُ الأردنيّة تتقدّم 84 مرتبة عالميًّا وتُصنَّف خامسة عربيًّا في تصنيف الويبومتركس العالميّ لعام 2026

12:20

الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية

12:17

سؤال نيابي حول شبهات مالية وإدارية تتعلق ببلدية الزرقاء

12:07

زينة تفاجىء جمهورها: أنا وأولادي من الأشراف

12:02

محترفة برازيلية من نادي النصر تعلن إسلامها

11:54

التعليم العالي تحذر من إعلانات وهمية لتأمين قبولات جامعية خارج الأردن

11:45

اعترافات أمريكية صادمة: حروب المستقبل تُخطط في إسرائيل

11:37

ترامب: هناك خلاف بين الإمارات والسعودية ويمكنني حله بسهولة

11:30

مع اقتراب شهر رمضان المبارك حماية المستهلك تحذر المواطنين

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله