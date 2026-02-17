ضبط حفارة مخالفة في الأزرق واعتداءات على خطوط مياه في معان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في الأزرق الشمالي، بناءً على معلومات بوجود حفارة مخالفة داخل مزرعة، حيث قامت الفرق الفنية المختصة بضبط الحفارة وحجزها ومالكها، والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية، والعمل جارٍ لاستكمال التحقيق وتحويل الأمر إلى الجهات القضائية.

وفي منطقة أيل/ معان، وبالتنسيق مع مركز أمن أيل، تم ضبط اعتداءات على خط مياه بئر البيطار، حيث تمت إزالة الاعتداءات وتوفير 50 مترًا مكعبًا في الساعة، وإعداد الضبوطات، والعمل جارٍ لاستكمال التحقيق.

وثمّنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام، وخاصة مدير شرطة البادية الوسطى، ورئيس مركز أمن الأزرق، ومرتبات الأمن الوقائي والبحث الجنائي، ورئيس ومرتبات مركز أمن أيل/ معان، وكافة مرتبات وضباط الأمن العام، على الجهود المتواصلة، وأكدت أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي اعتداءات.