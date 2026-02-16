تكية أم علي: الاحتلال يتقاضى 10 آلاف دينار على أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة

وطنا اليوم:قال المدير العام لـ “تكية أم علي” سامر بلقر، الاثنين، إنّ طبيعة العمل في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة اختلفت خلال مرحلتي الهدنة الأولى والثانية للحرب، مؤكدا أن المساعدات الإغاثية تواجه قيودا، إذ يُمنع إدخالها.

وأوضح بلقر ، أن كميات قليلة من المساعدات تدخل عبر رفح، في حين تدخل البضائع إلى القطاع بشكل تجاري، موضحا أن سلطات الاحتلال تتقاضى نحو 10 آلاف دينار على الشاحنة الواحدة التي تدخل إلى غزة.

وأشار إلى أن المؤسسة توجهت حاليا للتعاقد مع الداخل، في ظل استمرار القيود على إدخال المواد الإغاثية، مؤكدًا أن العمل مستمر رغم التحديات.

وبيّن أن العمل يجري من خلال الموارد المتاحة وبالتعاون مع شركاء محليين، لافتا النظر إلى أن الجمعيات المحلية قامت خلال السنتين بدور كبير وساهمت في الوصول والتعاقد.

وأضاف أن هناك لجانًا مشتركة مع وزارة التنمية الفلسطينية والهيئة الخيرية الهاشمية، وأن الجمعيات الشريكة موجودة على الأرض لاستلام المشاريع وتسليمها بمحاضر يومية موثقة ومسجلة.

وأكد بلقر أن المبالغ التي تُحوّل إلى غزة تتم من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية.

وقال، إن مساهمات الأردنيين عبر التكية خلال سنوات الحرب على غزة تراوحت سنويا بين 3 و4 ملايين دينار.

وأوضح بلقر أن الخيم التي يتم إنشاؤها في وحدات الإيواء هي بمواصفات عالية جدا وتعرف بـ”الخيمة الألمانية”، مشيرا إلى أن كلفتها انخفضت أخيرا لتتراوح بين 250 و300 دينار للخيمة الواحدة، في حين تعد الوحدات الصحية أكثر كلفة نظرا لحاجتها إلى تمديدات خاصة، إلى جانب ارتفاع كلف تجهيز الغرف الصفية ومستلزمات الطلبة.

وبيّن أن كلفة إنشاء الخيم تبلغ قرابة 300 ألف دينار، فيما تصل كلفة إنشاء الوحدات الصحية إلى قرابة 150 ألف دينار، إضافة إلى قرابة 150 ألف دينار لتأثيث الغرف الصحية، بينما تبلغ كلفة إنشاء المطبخ الإنتاجي 100 ألف دينار.

وأشار بلقر إلى أنه بالتزامن مع موائد الرحمن التي تقيمها التكية في الأردن، سيتم تنظيم موائد رحمن في غزة داخل وحدات الإيواء، حيث سيجري توزيع ما يقارب 5 آلاف وجبة ساخنة يوميا، لافتا إلى أن كلفة الوجبة الواحدة تبلغ قرابة 5 دنانير.