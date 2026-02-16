الثقافة : لم نصادق على نتائج انتخابات اتحاد المنتجين ولم يفصل أي عضو

وطنا اليوم:عقدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة الأردنية بحق اتحاد المنتجين، بحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، ومديرة الشؤون القانونية في الوزارة هلا حدادين، وعدد من المسؤولين، وذلك في إطار متابعة اللجنة الرقابية للقضايا المتعلقة بالقطاع الثقافي.

وأكد، العموش، أن الفنان صاحب رسالة وطنية وثقافية سامية، ويؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، مشددًا على أن دعم المبدعين والمنتجين يمثل أولوية وطنية.

كما أشار إلى أن اتحاد المنتجين مؤسسة مهمة جدًا ومشروع وطني يهم أبناء الوطن، ويتطلب الحفاظ على استقراره وعمله ضمن الأطر القانونية السليمة.

بدورهم، شدد أعضاء اللجنة، محمد الرعود وأيمن ابوهنيه، على الدور المهم الذي يقوم به الفنان الأردني والمنتجون في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وإبراز صورة الأردن الحضارية، مؤكدين ضرورة توفير بيئة تنظيمية وتشريعية عادلة ومستقرة تسهم في تطوير قطاع الإنتاج وتعزيز تنافسيته.

من جانبه، أوضح الرواشدة أن الوزارة لا يمكن أن تنحاز إلى طرف على حساب آخر، وأن جميع الإجراءات اتخذت استنادًا إلى أحكام النظام المعمول به.

وأكد أن النظام يلزم بإجراء الانتخابات قبل شهر أيار، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل الانتخابات، وأن الوزارة لم تصادق على نتائج الانتخابات التي جرت.

كما نفى ما أُثير بشأن فصل عدد من الأعضاء، موضحًا أنه لم يتم فصل أي عضو وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

من جهتها، أشارت حدادين إلى أن الوزارة أرسلت ثلاث إنذارات رسمية للاتحاد قبل سير العملية الانتخابية، داعية إلى الالتزام بالقوانين لتفادي أي إجراءات تصحيحية مستقبلية.

من جانبهم، أكد أعضاء اتحاد المنتجين، حرصهم على إجراء انتخابات نزيهة تضمن استمرارية عمل الاتحاد وخدمة أعضائه، مشيرين إلى أن تأجيل الانتخابات تم بموافقة وزير الثقافة وفق كتاب رسمي، ويطالبون بتوضيح أسباب ما وصفوه بتجميد الاتحاد.

وفي ختام الاجتماع تعهد وزير الثقافة بتزويد لجنة التوجيه الوطني والإعلام بملف يتضمن الأوراق والمخاطبات والإجراءات كافة بشكل واضح وشفاف